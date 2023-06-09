بيسكوف: السعودية لاعب مهم في أسواق الطاقة ولا تحتاج إلى وصاية من أحد

وتعليقاً على موقف الرياض من ضخ النفط وانتقاد الولايات المتحدة لها، قال بيسكوف للصحفيين اليوم وفقاً لوكالة سبوتنيك: “المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة يمكنها اتخاذ قرارات بشأن اقتصادها، فهي لا تحتاج إلى تدوينات ومواعظ من أي شخص بما في ذلك الولايات المتحدة”.

وأضاف بيسكوف: “السعودية دولة مسؤولة ولاعب مهم جداً في أسواق الطاقة الدولية، وتتخذ قرارات تؤثر على الاقتصاد نفسه ولا يمكن لأي شخص حتى الولايات المتحدة أن يلقي محاضرات ومواعظ حول كيف يكون أحد في هذه الحالة أو تلك”.

وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت في وقت سابق، نقلاً عن وثائق سرية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود هدد بـ”عواقب اقتصادية خطيرة” على واشنطن التي خططت لمعاقبة الرياض، بسبب قرار خفض إنتاج النفط.