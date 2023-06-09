ترامب يواجه تهماً جنائية لاحتفاظه بوثائق سرية

ونقلت وكالة رويترز”عن جيم تراستي محامي ترامب قوله: إن ترامب يواجه سبع تهم جنائية، منها التآمر والإدلاء بتصريحات كاذبة، وعرقلة سير العدالة، والاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بموجب قانون التجسس.

بدوره قال المصدر: إنه تم إبلاغ فريق ترامب القانوني بالتهم ضمن استدعاء يأمره بالمثول أمام المحكمة الثلاثاء القادم في ميامي.

وتحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترامب قد تعامل بشكل خاطئ مع وثائق سرية احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض عام 2021، كما نظر جزء من التحقيق فيما إذا كان ترامب أو آخرون قد سعوا لعرقلة تحقيقات الحكومة.

وصادر المحققون قبل عام تقريبا نحو 13 ألف وثيقة من منتجع “مار الاجو” الذي يمتلكه ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وكانت 100 من تلك الوثائق مصنفة على أنها سرية.

وهذه هي المرة الثانية التي توجه فيها اتهامات إلى ترامب الذي أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهما جنائية.

وفي أيار الماضي قررت هيئة محلفين بمحكمة اتحادية في مانهاتن في دعوى مدنية أن عليه دفع تعويض خمسة ملايين دولار إلى “إي. جين كارول”، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة إيل، بسبب الاعتداء والتشهير بها، ووصفها بالكاذبة.