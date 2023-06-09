كوبا تنفي الاتفاق مع الصين لإنشاء قاعدة تجسس على أمريكا

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو رفضه لهذه المعلومات في تغريدة على حسابه في تويتر قائلاً: إن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نشرت في الثامن من الشهر الجاري معلومات غير صحيحة تماماً، ولا يوجد أي أساس لها، وتزعم وجود اتفاق بين كوبا والصين في المجال العسكري لإقامة قاعدة تجسس.