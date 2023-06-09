كوبا تنفي الاتفاق مع الصين لإنشاء قاعدة تجسس على أمريكا
هافانا – سانا
أكدت وزارة الخارجية الكوبية أن المعلومات والتقارير التي تشير إلى وجود اتفاق بين هافانا وبكين لإنشاء قاعدة تجسس على الولايات المتحدة “غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بأي صلة”.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو رفضه لهذه المعلومات في تغريدة على حسابه في تويتر قائلاً: إن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نشرت في الثامن من الشهر الجاري معلومات غير صحيحة تماماً، ولا يوجد أي أساس لها، وتزعم وجود اتفاق بين كوبا والصين في المجال العسكري لإقامة قاعدة تجسس.