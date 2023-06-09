9-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

كوبا تنفي الاتفاق مع الصين لإنشاء قاعدة تجسس على أمريكا

أخبار صحيفة البعث 

هافانا – سانا   

أكدت وزارة الخارجية الكوبية أن المعلومات والتقارير التي تشير إلى وجود اتفاق بين هافانا وبكين لإنشاء قاعدة تجسس على الولايات المتحدة “غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بأي صلة”.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو رفضه لهذه المعلومات في تغريدة على حسابه في تويتر قائلاً: إن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نشرت في الثامن من الشهر الجاري معلومات غير صحيحة تماماً، ولا يوجد أي أساس لها، وتزعم وجود اتفاق بين كوبا والصين في المجال العسكري لإقامة قاعدة تجسس.

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