لبنان.. الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بالقنابل الغازية على أهالي كفرشوبا والعرقوب

ووفقاً لوسائل الإعلام اللبنانية، فإنه استنكاراً لأعمال التجريف وتغيير معالم الأرض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند محلة “بوابه حسن وبركة بعثائيل خراج بلدة كفرشوبا”،توافد العشرات من أبناء كفرشوبا وشبعا وكفرحمام وباقي قرى العرقوب لتنفيذ التظاهر عند تلك المحلة، مطالبين قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفل” بوضع حدّ للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

كذلك استنفر الجيش اللبناني ودفع بتعزيزات إضافية لدعم تظاهر الأهالي هناك، كذلك دفعت قوات اليونيفل أيضا بتعزيزات إلى المكان.