نتائج منتظرة لمضرب السويداء في بطولة الجمهورية

السويداء- زياد عامر

استعداداً للمشاركة في بطولة الجمهوية التي ستقام بعد أيام قليلة، أقامت اللجنة الفنية لكرة المضرب في السويداء بطولة المحافظة للفئات العمرية بمشاركة 28 لاعباً ولاعبة قدموا مستويات جيدة توحي بمستقبل واعد.

رئيسُ اللجنة الفنية رامي مقلد أكد لـ”البعث” أن التفاؤل كبير بتحقيق نتائج جيدة وصعود منصات التتويج في البطولة القادمة، مشيداً بالمستوى الفني الذي أظهره اللاعبون واللاعبات خلال المباريات التي شهدت تنافساً قوياً. وأشار مقلد إلى أن البطولة أفرزت مجموعة من الأسماء المميزة التي سيكون لها شأن كبير في قادم الأيام مثل: لاميتا حاتم، بانا عزي، بيسان جمول.

على صعيد النتائج، جاء أولاً بفئة تحت 10 سنوات للذكور أشرف عامر، تلاه نوار حمدون ثم نادر مزهر، وفي فئة الإناث غزل مقلد ثم تولين أشتي ومريم علم الدين بالمركز الثالث، أمّا في فئة تحت 12 سنة للذكور فقد جاء أولاً تيم أبو عسلي، تلاه بهاء الحسن ثم ورد حلاوة، وفي الإناث بيسان جمول ثم جوليا الجمال وسلمى عزيز في المركز الثالث، وفي فئة تحت 14 سنة جاء أولاً حسن عزام تلاه حيدر مقلد ومهند عبيد ثالثاً، وفي فئة الإناث حلّت أولاً بانا عزي ثم جوري غرز الدين وجنى الداهوك في المركز الثالث.