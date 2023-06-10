إيران تجدّد تأكيد سلمية برنامجها النووي

جاء ذلك في ردّ البعثة الإيرانية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران.

وقالت البعثة الدائمة لإيران في فيينا: “لا يوجد أي مبرر للتشكيك في الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي، بما أن جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية تخضع للرقابة الصارمة والتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب الشفافية الطوعية والتعاون الإيراني”.

وأضافت البعثة الإيرانية: إنه فيما يتعلق بما يسمى (المواقع الثلاثة) فيجب التأكيد على أن أصل هذه القضية يعود إلى معلومات ملفقة من قبل “طرف ثالث خبيث هو الكيان الإسرائيلي، قدمها للوكالة بينما هو يمتنع حتى عن قبول أي تعهد بموجب وثائق أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي”.

وشددت البعثة على أنه لا يمكن اعتبار مجرد وجود جزيئات يورانيوم منخفضة في المواقع المزعومة من قبل الوكالة على أنه وجود مواد نووية أو معدات ملوثة.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة لم تزود إيران بأي مستندات معتبرة لإثبات مزاعمها.

وأكدت البعثة الإيرانية أن طهران مصممة على الالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة .