الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية: معادلة الشعب والجيش والمقاومة السبيل الوحيد لحماية الوطن

وقال اللقاء في بيان له: إن إزالة السياج الصهيوني وإجبار جنود العدو على التراجع جسّدت أبهى أشكال التلاحم بين الشعب والجيش والمقاومة التي أثبتت أنها السبيل الأنجح و الوحيد لحماية لبنان.

وشدد اللقاء على أن من يحرص على سيادة البلاد عليه أن يتمسك بهذه المعادلة وأن يتخلى عن مواصلة سياسة التحريض ضد المقاومة، وأن يسلك طريق الحوار والتوافق الوطني لانتخاب رئيس يعبر بصدق عن حرصه على أن تكون المعادلة جوهر الاستراتيجية الدفاعية للبلاد.