الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 12 أسيراً فلسطينياً

وأوضح النادي في بيان نقلته وكالة وفا أن الأسرى المحتجزة جثامينهم هم: أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018 وفارس بارود ونصار طقاطقة وبسام السايح منذ عام 2019، وسعدي الغرابلي وكمال أبو وعر منذ عام 2020، وسامي العمور منذ عام 2021، وداود الزبيدي ومحمد ماهر تركمان وناصر أبو حميد منذ عام 2022، وخضر عدنان منذ الثاني من أيار الماضي.

واستشهد 237 أسيراً في معتقلات الاحتلال منذ عام 1967، بينهم 84 أعدموا ميدانياً بالرصاص و73 بسبب التعذيب، و80 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، إضافةً إلى استشهاد المئات بعد نيل حريتهم متأثرين بأمراض أصابتهم في المعتقلات.