القوات الروسية تصدّ هجوماً أوكرانياً جديداً على زابوروجيه

ونقلت وكالة نوفوستي عن رئيس حركة (نحن مع روسيا) فلاديمير روغوف، قوله اليوم على قناته في التلغرام: إن القوات الروسية ردت بقوة على محاولة وحدات من القوات الأوكرانية شنّ هجوم جديد الليلة الماضية على زابوروجيه.

بدوره أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقتهما القوات الأوكرانية، دون أن تقع إصابات أو أضرار مادية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق أن القوات الأوكرانية لم تحقق أياً من مهامها من الهجوم المضاد، الذي بدأته أمس وأنها تكبدت خسائر فادحة.

بدوره أوضح رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة “تسنتر” الروسية ألكسندر سافشوك أن المدفعية الروسية دمرت ثلاثة مدافع هاوتزر، وأربع عربات نقل للذخيرة، ومدفعي هاون تابعين للقوات الأوكرانية.