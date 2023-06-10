10-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

المقداد يبحث مع عبد اللهيان العلاقات بين البلدين

أخبار صحيفة البعث 

دمشق – سانا   

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطورات الإيجابية على الساحتين العربية والإقليمية.

وجرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية التركيز على تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين التي تم بحثها والتوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية، كما تم التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

اقرأ أيضاً

بعد الصافرة ألسنا شركاء يا اتحاد الكرة؟!

موسكو: تجنيد إرهابيين مرتزقة في سورية للقتال في أوكرانيا

عبد جميل قاشا في صالة زوايا