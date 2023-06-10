المقداد يبحث مع عبد اللهيان العلاقات بين البلدين

وجرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية التركيز على تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين التي تم بحثها والتوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية، كما تم التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.