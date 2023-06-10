المهندس عرنوس يتفقد عمليات استلام الحبوب في حلب وريف إدلب

حلب – معن الغادري / إدلب – سانا

اطلع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في مستهل زيارته إلى حلب على واقع عملية تسليم الحبوب في مركز كفر جوم جنوب حلب “بطاقة استيعابية 12 ألف طن”.

كذلك، اطلع على مراحل العمل في مشروع سكن المستحقين من متضرري الزلزال في حي الحيدرية، ويتضمن المشروع بناء 4 محاضر على مساحة 25600 متر مربع، حيث يضم كل محضر 10 طوابق وقبو بواقع 320 شقة سكنية وبكلفة اجمالية 66.6 مليار ليرة سورية ، ويتم حالياً ترحيل الأنقاض وأعمال الحفر والوصول إلى منسوب التأسيس تمهيداً للمباشرة بالتنفيذ .

شارك في الجولتين محافظ حلب، وأمين فرع الحزب الرفيق أحمد منصور وقائد شرطة المحافظة.

وفي إدلب، تفقد المهندس حسين عرنوس عمليات استلام موسم الحبوب في مركز حبوب خان شيخون بريف المحافظة.