تسهيلات بتسليم أقماح طرطوس وتوقعات بموسم جيد

طرطوس- محمد محمود

تستمر عملية تسليم مادة القمح من المزارعين في مركز العنابية المعتمد بمحافظة طرطوس بوتيرة جيدة ودون أي إشكاليات أو عقبات تذكر.

وفي تصريح لـ “البعث” بين المهندس حسان سليمان أن تجهيز المركز بدء بوقت مبكر هذا الموسم بكل ما يحتاجه من معدات ميكانيكية، وأدوات مخبرية، وتيار كهربائي مستمر، وكذلك تحضير القبان، ومخبر الفحص، وغرف المحاسبة، والغرفة السرية وكل الأجهزة التي تحتاجها عملية التسليم، وفحص العينات، حيث يتم العمل مع طاقم جيد ومناسب، ويتم استقبال الموسم من المزارعين ابتداء من تاريخ ٢٥ /٥ ،لافتاً إلى التسهيلات الكبيرة المقدمة، وخاصة عبر موسم التسويق المركزي من خلال جدول المقاييس، بقبول أجرام وشوائب بالقمح تتخطى نسبتها الـ 23%، ومعالجة أي حالة تتجاوز هذا المقدر بالتعامل معها من خلال الطحن، وإذا لم تكن مناسبة للطحن، توجه للأعلاف مباشرة، إذ لا يوجد أي قمح يرد أبدا، كذلك هناك تسهيلات فيما يتعلق بنقل المادة، وتوفير المازوت للسيارات الناقلة.

وعن واقع مطحنة طرطوس عقب مدير الحبوب أنها تعمل بشكل جيد، وانتاجيتها عالية بسبب الروح الجماعية لعمالها وتوفر الوقت الكافي هذا العام لإجراء الصيانة.

يشار أن المساحة المزروعة بالقمح في محافظة طرطوس وصلت الى 16741هكتاراً بزيادة عن الموسم الماضي قدرت بنحو 2500 هكتار قمح طري قاسي، مع توقعات بموسم جيد خاصة مع الأمطار الأخيرة التي سبقت الحصاد.