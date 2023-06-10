عودة “خدمة المواطن” الالكترونية للخدمة

وأوضحت المديرية أن المنظومة عادت للخدمة، وأصبحت جميع مراكز خدمة المواطن في المحافظات وبوابة المعاملات الإلكترونية متضمنة تطبيق الويب والموبايل، إضافة لبوابة المغتربين الخاصة بالمركز القنصلي جاهزة لتقديم خدماتها.

وأشارت المديرية إلى أنه تم تحديث تطبيق معاملاتي على الموبايل للنسخة 2.1.0.

وكانت المنظومة توقفت عن العمل في تمام الساعة 3 من ظهر يوم الخميس الماضي بسبب أعمال الصيانة حسب ما كانت قد أعلنت عنه المديرية في السادس من الشهر الجاري.