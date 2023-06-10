منتخبنا الوطني يعسكر في فيتنام وخريبين أبرز الغائبين

يتوجه منتخبنا الوطني للرجال لكرة القدم صباح غدٍ الأحد إلى فيتنام لإقامة معسكر تدريبي يمتد لنحو عشرة أيام تحضيراً لخوض نهائيات كأس آسيا التي ستقام في قطر بداية العام المقبل.

المعسكر الذي سيتخلله مباراة ودية مع منتخب فيتنام في العشرين من الشهر الجاري من المنتظر أن يشكل فرصة للكادر الفني للوقوف على مستوى اللاعبين، كما أن الأنظار ستكون موجهة للمدرب هيكتور كوبر في التجمع الثاني للمنتخب تحت قيادته منذ تم التعاقد معه قبل نحو أربعة أشهر.

كوبر كان قد أعلن عن قائمة اللاعبين الذين تم استدعائهم للمعسكر حيث غابت المفاجآت عن التشكيلة مع تواجد أبرز الأسماء من أمثال عمر السومة وإبراهيم عالمة ومؤيد العجان ، مع زيادة ملحوظة في عدد اللاعبين القادمين من الدوري المحلي وتقليص عدد اللاعبين المحترفين خارجياً.

اللافت في القائمة كان قبول اعتذار عمر خريبين بسبب إجراء أوراق رسمية لعائلته في ألمانيا، ومحمد الحلاق لإجرائه عملا جراحياً، ومحمد عثمان، وعبد الرحمن ويس وسيمون أمين لاستكمال شفائهم من الإصابة التي لحقت بهم في الفترة الماضية إضافة لبعض لاعبي المنتخب الأولمبي الذي سيشارك في بطولة غرب آسيا، كما تم توجيه الدعوة لمودي النجار الذي يلعب في الدوري الأسترالي للمرة الأولى.

منتخبنا كان من المفترض أن يشارك خلال فترة التوقف الدولي الحالية (أيام الفيفا) في دورة دولية ستقام في مصر بمشاركة منتخبات آسيوية وإفريقية، لكن الكادر الفني فضل الاعتذار عنها بسبب الرغبة في مواجهة منتخبات قوية وليس منتخبات قد تكون رديفة أو أولمبية، وهو أمر يبدو منطقياً خاصة أن الموسم الكروي قد انتهى في أغلب الدوريات ما يعني أن المعسكر الحالي هو الفرصة الأخيرة للتجمع قبل أن يبدأ الموسم الجديد ، وبالتالي الدخول في الوقت الحساس للاستعداد والتحضير للبطولة القارية التي سيلعب منتخبنا فيها ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات أستراليا واوزبكستان والهند.

المحرر الرياضي