نهائي مشتعل لدوري أبطال أوروبا بين السيتي وإنتر ميلان

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم هذا المساء إلى ملعب مدينة إسطنبول التركية، مسرح اللقاء المنتظر بين مانشستر سيتي الإنكليزي وإنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يتقابل الفريقان من قبل في أي مباراة رسمية قبل هذه المباراة، وكان السيتي قد استطاع التفوق على لايبزيغ الألماني ثم بايرن ميونخ الألماني وفي نصف النهائي أطاح بحامل اللقب ريال مدريد بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين، أما منافسه الإيطالي فخطف المركز الثاني من برشلونة في دور المجموعات، ثم تفوق على بورتو وبنفيكا من البرتغال ليطيح أخيراً بجاره ميلان بالفوز بثلاثية نظيفة في مجموع المباراتين.

ويسعى السيتي للفوز بأول ألقابه الأوروبية على مستوى دوري الأبطال، بعد تتويجه بالبريمرليغ وكأس الاتحاد هذا الموسم، بينما أنهى الإنتر الدوري الإيطالي في المركز الثالث برصيد 72 نقطة، ومن المعلوم أن الإنتر قد فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات من قبل ويسعى للفوز الرابع في تاريخه.

وبالنسبة للغيابات، لن يفتقد أي من المدربين لخدمات أيّ لاعب، ومن المرجح أن نشاهد كرة حذرة في الشوط الأوّل، مع محاولة كتيبة غوارديولا السيطرة على المباراة بإحراز ولو هدف، وليضمن الطليان بقاءهم في أجواء المنافسة عليهم اللعب حتى النفس الأخير والقتال من اللحظة الأولى فخصمهم سيصارع بكل قوته فقد لا تتاح له فرصة ثانية للتعويض وخاصة بقيادة المدرب الإسباني الذي استطاع عام 2021 الوصول للمرة الأولى للنهائي الحلم لكنه خسر أمام تشيلسي، وآخر مرة لإنتر في النهائي عام 2010 وقتها حقق اللقب على حساب بايرن ميونخ.

وسيحصل الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 20.86 مليون يورو، فيما يحصل الوصيف على 16.17 مليون يورو.

ويعتبر هذا النهائي ختام المسابقات الأوروبية لهذا الموسم، حيث تمكن فريق إشبيلية الإسباني من الفوز ببطولة الدوري الأوروبي، على حساب نظيره روما الإيطالي، بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي في الدور النهائي من البطولة، فيما تمكن فريق وست هام يونايتد الإنكليزي من حصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا الإيطالي.