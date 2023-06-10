10-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

وعود بصيانة الأجهزة وتأمين الأدوية في قسم الكلية بمشفى حماة الوطني

البعث أونلاين 

حماة – حسان المحمد   

وجّه محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة برفع جاهزية العمل في قسم الكلية بالمشفى الوطني بحماة، وتأمين الأدوية اللازمة للمرضى، وتقديم جميع الخدمات العلاجية لهم.
كذلك وعد المحافظ بإصلاح الأجهزة المعطلة في قسم الكلية بأسرع وقت ممكن، وتأمين كل المستلزمات للقسم.

من جهته، بيَّنَ المدير العام للمشفى الدكتور سليم خلوف لـ«البعث أون لاين » أن القسم يتضمن نحو 24 جاهز لغسيل  للكلية بالمشفى، 11 منها تعمل فقط، موضحاً أن هناك 8 أجهزة منها بالصيانة حالياً.

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