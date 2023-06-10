الشوفي يتفقد واقع الامتحانات بحلب

حلب – معن الغادري

تفقد عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الشتراكي، رئيس مكتب التربية والطلائع، الرفيق ياسر الشوفي، برفقة الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب ومحافظ حلب حسين دياب، واقع العملية الامتحانية في حلب، وزار مركزي المأمون والأمين الامتحانيين والمركز الصحي في مدرسة المأمون المخصص لطلاب جرحى الوطن.

وأكد الرفيق الشوفي أن التحصيل العلمي يشكل اللبنة الأولى في بناء الوطن، وهو جهد ومثابرة من الطالب وأسرته ليتوجوا حصيلتهم رحلتهم بنجاح، ولينتقلوا إلى مرحلة جديدة من التحصيل العلمي.

وبين الرفيق الشوفي أن وزارة التربية حرصت على تأمين أفضل المناخات لإنجاح العملية الامتحانية، لافتاً إلى حالة الارتياح التي تسود العملية الامتحانية لجهة الأسئلة التي كانت شاملة للمنهاج، كما أثنى على الإرادة الصلبة التي تمتع بها جرحى أبطال الجيش، وإصرارهم على متابعة تحصيلهم العلمي ليكونوا بناة حقيقيون للوطن في كل الظروف، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأطر التعليمية في المحافظة لتنظيم حسن سير العملية الامتحانية.

كذلك، التقى الرفيق الشوفي، الرفاق المشاركين في دورتي مشرف الفرقة ومشرف الوحدة لطلاب المعاهد المتوسطة التي يقيمها فرع حلب لطلائع البعث.

وأكد الشوفي أن أهمية هذه الدورات تكمن في تأهيل كوادر قيادية لرفد قطاع التربية بالمعلمين الذين هم بناة المستقبل، موضحاً أن المرحلة الراهنة والمستقبلية تتطلب جهداً كبيراً لإعمار الإنسان قبل إعمار الحجر، ومبيناً أن مسؤولية بناء الوطن تقع على عاتق الجميع لكن المسؤولية الأكبر تقع على المعلمين؛ فهم أصحاب رسالة إنسانية ورسالة علم ومعرفة لمواجهة كل التحديات وخاصة الفكر المتطرف الذي جاء به الإرهاب، كما شدّد على الدور الهام للمعلمين في تربية الجيل الناشئ على حب الوطن وقائده السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب، وعلى حب الجيش العربي السوري الباسل.

يُذكر أنه يشارك في الدورة 504 دارساً ودارسة، وتهدف إلى تأهيل الأطر القيادية الطليعية وتطوير الطرق والأساليب التعليمية والتدريسية.

حضر اللقاء الرفاق أمين فرع حلب ومحافظ حلب، وعزت عرب كاتبي رئيس منظمة الطلائع.