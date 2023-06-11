إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة أوكرانية اليوم، لاستهداف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود، وتدمير جميع الزوارق التي شاركت في العملية.

وقالت الوزارة في بيان وفقاً لموقع روسيا اليوم: قامت القوات الأوكرانية اليوم بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة “برييازوفه” التابعة لأسطول البحر الأسود، وذلك باستخدام 6 قوارب سريعة مسيّرة عن بُعد، وإن القوات الروسية تصدّت للهجوم، وتمكّنت من تدمير جميع القوارب بنيران أسلحة السفينة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سيفاستوبول.

وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار، كما أن السفينة لم تتعرّض لأيّ إصابات.

وأوضحت الوزارة أن السفينة “برييازوفه” تواصل عملها بمهام مراقبة الوضع وضمان الأمن، على طول “السيل التركي” و”السيل الأزرق” لخطوط أنابيب الغاز في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود.

وفي الميدان، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العملية العسكرية الخاصة أسفرت خلال الساعات الـ24 الماضية عن تدمير مخازن ذخيرة ومدافع ذاتية الحركة ودبابات أوكرانية، إضافة إلى إسقاط مقاتلة و8 مسيّرات.

وبيّنت الوزارة في تقريرها اليومي أن قواتها تصدّت في محور زابوروجيه لثلاث محاولات هجومية أوكرانية، وتم ضرب مجموعة الهجوم الجبلي 128، وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 50 مسلّحاً، وتدمير 3 دبابات ليوبارد، ونظام صاروخي مضاد للطائرات بريطاني الصنع، ونظام مدفعي أمريكي الصنع.

وفي محور دونيتسك شهدت منطقة ماريينكا وأفدييفكا اشتباكاتٍ عنيفة، وتم التصدّي لـ8 هجمات شنّتها وحدات من الفرقة الآلية 110 والدبابة الأولى و59 المشاة الآلية و79 لواء الهجوم الجوي للقوات الأوكرانية، وتمّت تصفية ما يصل إلى 310 مسلحين، وتدمير مدفعي هاوتزر، كما تم تدمير مخازن الذخيرة الخاصة بالمشاة الآلية الثالثة والستين والألوية الميكانيكية الثالثة والخمسين التابعة للقوات الأوكرانية في دونيتسك.

وحسب التقرير، تم في محور كوبيانسك إحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في نوفوملينسك، وتصفية نحو 30 مسلّحاً، وتدمير مدفعية ذاتية الدفع.

وفي محور كراسني ليمانسك، أحبطت القوات الروسية أنشطة مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية في تورسكوي، وتمّت تصفية أكثر من 50 مسلّحاً أوكرانياً، إضافة إلى تدمير مدفعية ذاتية الدفع.

ووفقاً للتقرير، تمّت في محور خيرسون تصفية ما يصل إلى أكثر من 30 مسلّحاً، وتدمير مركبة قتالية لنظام صواريخ مضادة للطائرات ومدفعية ذاتية الدفع.

وأشار التقرير إلى أنه تم استهداف مركز قيادة اللواء الميكانيكي السابع والأربعين للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة أورخوف بمنطقة زابوروجيه، وتدمير مركز الاتصالات للواء الآلي 65 للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية كيروفو أيضاً في منطقة زابوروجيه, وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز “سو-25” بمنطقة خيرسون، و8 مسيّرات أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه.

إلى ذلك، أحبطت القوات الروسية محاولة لنقل القوات الأوكرانية الاحتياطية في منطقة مولتشانوفو، وقضت على مجموعة تخريب واستطلاع.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مدير المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية “زاباد” (الغرب) سيرغي زيبينسكي قوله: إن “مدافع المجموعة قضت في محور كوبيانسك على مجموعة استطلاع وتخريب في منطقة أولشاني، وأحبطت محاولة نقل القوات الاحتياطية في منطقة مولتشانوفو”.

وفي سياق آخر، كشف حاكم مقاطعة كالوغا الروسية فلاديسلاف شابشا عن سقوط مسيّرتين في منطقة جوكوفسكي وميدينسكي بالمقاطعة، دون وقوع إصابات.

وقال شابشا في صفحته على تليغرام: “سقطت مسيّرة في منطقة جوكوفسكي بالقرب من قرية ستريلكوفكا”.

وأضاف: “تم في الليلة الماضية العثور في منطقة ميدينسكي بالغابة على موقع تحطم شيء يفترض أنه مسيرة، ولم تقع إصابات أو أضرار، وتعمل خدمات الطوارئ في الموقع”.

ولا يعدّ الحادث الأول من نوعه في مقاطعة كالوغا، حيث سقطت في الخامس من الشهر الجاري مسيّرتان قرب قريتي جيزدر واوستي الحدوديتين الروسيتين.