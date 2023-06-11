إصابة أربعة أشخاص بانفجار قنبلة في دمر الشرقية

أعلنت وزارة الداخلية عن قيام مجموعة مؤلفة من أربعة أشخاص بالتهجم على المارة في أحد أحياء دمر الشرقية ورمي قنبلة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى ورود أخبار إلى قسم شرطة دمر في دمشق تفيد بإقدام شخص برفقة شقيقه واثنين آخرين بالتهجم على المارة في المكان المذكور، وطعن أحد المارة ورمي قنبلة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين كانوا موجودين فيه، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وذكرت الوزارة أن دورية الشرطة توجهت على الفور إلى المكان، وقامت بإسعاف المصابين إلى مستشفى المواساة لتلقي العلاج، لافتةً إلى أنه ومن خلال المتابعة تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء القبض على أحد أفراد المجموعة ومصادرة قنبلة كانت بحوزته.

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة والبحث جار عن المتوارين، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً.