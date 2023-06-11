11-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إصابة أربعة أشخاص بانفجار قنبلة في دمر الشرقية

البعث أونلاين 

أعلنت وزارة الداخلية عن قيام مجموعة مؤلفة من أربعة أشخاص بالتهجم على المارة في أحد أحياء دمر الشرقية ورمي قنبلة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى ورود أخبار إلى قسم شرطة دمر في دمشق تفيد بإقدام شخص برفقة شقيقه واثنين آخرين بالتهجم على المارة في المكان المذكور، وطعن أحد المارة ورمي قنبلة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين كانوا موجودين فيه، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وذكرت الوزارة أن دورية الشرطة توجهت على الفور إلى المكان، وقامت بإسعاف المصابين إلى مستشفى المواساة لتلقي العلاج، لافتةً إلى أنه ومن خلال المتابعة تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء القبض على أحد أفراد المجموعة ومصادرة قنبلة كانت بحوزته.

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة والبحث جار عن المتوارين، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً.

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