استجرار 250 طن بطاطا من “السورية للتجارة” في حماة

حماة- حسان المحمد

يواصل فرع السورية للتجارة في حماة تسوق وشراء مادة البطاطا من أراضي الفلاحين بريف المحافظة، إذ بيّن مدير الفرع المهندس حيدر اليوسف أن الكميات المستجرة من البطاطا وصلت إلى أكثر من 250 طناً حتى تاريخه، والخطة شراء نحو 1000 طن لفرع حماة ودمشق واللاذقية.

وفي سياق متصل أوضح مدير الفرع أنه تمّ تخزين وتجميد 15 طناً من حبوب البازلاء الخضراء في وحدات التبريد التابعة للفرع، حيث تمّ توضيبها في أكياس غذائية بسعة 1 كيلوغرام، علماً أنه سيتمّ وضع قسم منها مبدئياً في صالات الفرع المزوّدة بأجهزة تبريد لكسر احتكار التجار للمادة وخفض أسعارها، والقسم الأكبر سيتمّ تجميده لمدة 4 أشهر وبيعه في صالات الفرع مع الخريف المقبل، بهدف توفير حبوب البازلاء خضراء طازجة للمواطنين، مشيراً إلى أن الفرع استجر أيضا 75 طناً من محصول البصل وتخزينها لطرحها في شهري (٧-٨)، وكذلك تمّ شراء 40 طناً من مادة الثوم، معتبراً أن التدخل بالشراء المباشر وتسويق المحصول بآليات السورية للتجارة، دون المرور بأي وسيط، يحقق الفائدة للفلاح ويحميه من أي سمسرة وحالات تلاعب وغبن بشراء محصوله بأثمان قليلة ليصار إلى طرح جميع هذه المواد في الوقت المناسب لمصلحة المستهلك.