11-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

استشهاد مدني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الأمريكي بريف الحسكة

البعث أونلاين 

استشهد مدني وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الأمريكي خلال تنفيذها عملية إنزال جوي فجر اليوم بريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال الأمريكي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي واسعة بمساندة مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة به في قرية صلهام جنوب شرق الشدادي بريف الحسكة الجنوبي بمحاذاة الحدود السورية العراقية رافقها إطلاق نار كثيف وعشوائي على منازل الأهالي والأراضي الزراعية المحيطة بها.

وبينت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي ومسلحي ميليشيا “قسد” طوقوا القرية وفتحوا النار على الأهالي الذين حاولوا مغادرة القرية خوفاً على حياتهم ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين.

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