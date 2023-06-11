11-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الموافقة على بدء تأهيل 50 منزلاً في داريا 

البعث أونلاين 

أعلن المجلس المحلي في مدينة داريا بريف دمشق الموافقة على البدء بتأهيل 50 منزلاً تم اختيارها وفق شروط محددة من قبل بعض المنظمات الدولية العاملة في سورية، لمساعدة سكانها على العودة إليها، بينما يجري العمل على اختيار 60 منزلاً آخر لتأهيلها وفق الشروط نفسها.

وأوضح رئيس المجلس منذر العزب أن المنازل التي تم اختيارها تقع ضمن المخطط التنظيمي، ومرخصة أصولاً، وكانت مكسية قبل أن تتعرض للتخريب بسبب جرائم الإرهابيين، مبيناً أن أصحابها من الفئات الأشد احتياجاً وأنها صالحة إنشائياً ويمكن ترميمها.

ولفت العزب إلى أنه منذ استعادة داريا من براثن الإرهاب وصل عدد المنازل المؤهلة من قبل أصحابها إلى 23 ألف منزل.

وذكر العزب أنه تم اختيار 20 محلاً تجارياً أيضاً لتأهيلها من قبل منظمات دولية، علماً أن إجمالي المحال التجارية بما فيها محال المهن والحرف التي استأنفت نشاطها يبلغ 4 آلاف محل، والعمل جار لتأهيل محال أخرى من قبل المجتمع المحلي.

يُشار إلى أن معظم المؤسسات الخدمية والرسمية استأنفت عملها في المدينة بعد أن تم ترميمها بدعم من محافظة ريف دمشق والمجتمع الأهلي.

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