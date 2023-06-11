الموافقة على بدء تأهيل 50 منزلاً في داريا 

أعلن المجلس المحلي في مدينة داريا بريف دمشق الموافقة على البدء بتأهيل 50 منزلاً تم اختيارها وفق شروط محددة من قبل بعض المنظمات الدولية العاملة في سورية، لمساعدة سكانها على العودة إليها، بينما يجري العمل على اختيار 60 منزلاً آخر لتأهيلها وفق الشروط نفسها.

وأوضح رئيس المجلس منذر العزب أن المنازل التي تم اختيارها تقع ضمن المخطط التنظيمي، ومرخصة أصولاً، وكانت مكسية قبل أن تتعرض للتخريب بسبب جرائم الإرهابيين، مبيناً أن أصحابها من الفئات الأشد احتياجاً وأنها صالحة إنشائياً ويمكن ترميمها.

ولفت العزب إلى أنه منذ استعادة داريا من براثن الإرهاب وصل عدد المنازل المؤهلة من قبل أصحابها إلى 23 ألف منزل.

وذكر العزب أنه تم اختيار 20 محلاً تجارياً أيضاً لتأهيلها من قبل منظمات دولية، علماً أن إجمالي المحال التجارية بما فيها محال المهن والحرف التي استأنفت نشاطها يبلغ 4 آلاف محل، والعمل جار لتأهيل محال أخرى من قبل المجتمع المحلي.

يُشار إلى أن معظم المؤسسات الخدمية والرسمية استأنفت عملها في المدينة بعد أن تم ترميمها بدعم من محافظة ريف دمشق والمجتمع الأهلي.