انضمام 2440 شخصاً اليوم إلى التسوية في درعا وريفها

درعا – سانا

انضم اليوم أكثر من 2440 شخصاً من أهالي مدينة درعا والقرى والبلدات التابعة لها إلى عملية التسوية الشاملة المستمرة في مركز التسوية بقصر الحوريات في المدينة، والتي أطلقتها الجهات المختصة في عموم محافظة درعا.

مصدر في مركز التسوية، أوضح أن اليوم شهد إقبالاً لافتاً من كل مدن وبلدات منطقة درعا، ونظراً للإقبال الكثيف يستمر المركز يوم غدٍ الإثنين باستقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم من باقي منطقة درعا ممن لم يتمكنوا اليوم من الحضور.

إلى ذلك أفاد مصدر خاص لـ”سانا” بأن مجموع الذين انضموا إلى عملية التسوية في محافظة درعا منذ انطلاقها في الثالث من الشهر الجاري بلغ أكثر من 13000 شخصاً.

يُشار إلى أن محافظة درعا أعلنت في بيان لها أمس تخصيص يومين لمنطقة درعا ليتمكن الراغبون بالتسوية من تسوية أوضاعهم، وتسهيلاً للإجراءات وتفادياً للانتظار لساعات طويلة.