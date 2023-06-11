بحضور الرفيق الهلال.. مؤتمر فرع حلب للحزب يعقد مؤتمره السنوي

حلب – معن الغادري

عقد فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي مؤتمره السنوي، وذلك بحضور الرفاق الأمين العام المساعد للحزب المهندس هلال الهلال، والمهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، وياسر الشوفي عضو اللجنة المركزية للحزب رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع، والرفيق زياد صباغ عضو لجنة التفتيش الحزبي.

وسيناقش المؤتمر تقرير الفرع، وما تم إنجازه خلال العام الماضي، وجميع طروح الرفاق الحضور على جميع الصعد؛ التنظيمية والسياسية والثقافية والخدمية.

يتبع..