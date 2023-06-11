تحكم أصحاب الحصادات بالفلاحين في طرطوس

طرطوس- لؤي تفاحة

اشتكى فلاحون تحكّم بعض أصحاب الحصادات بفرض سعر أعلى بكثير مما حدّدته مديرية التجارة الداخلية والتذّرع بعدم توفر المحروقات بالشكل المستمر في ظل تخوف العديد من بقاء محاصليهم على البيادر وتعرّضها للأمطار، ولاسيما هذه الفترة التي عادة ما تشهد تساقط الأمطار مما يضطرهم للخضوع لطلب أصحاب هذه الحصّادات والدرّاسات تفادياً لحدوث أضرار قد تلحق بالموسم.

رئيسُ اتحاد فلاحي طرطوس فؤاد علوش اعتبر أن أي شكوى سواء بتقاضي أجرة زائدة أو نقص في مادة المازوت تتمّ معالجتها مباشرة مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، مشيراً إلى تأمين مادة المازوت وبالسعر المدعوم ولكل حصادة 2.5 ليتر مازوت للدونم، وتحديد أجرة الحصادة 35 ألف ليرة للدونم، فيما تمّ تحديد أجرة الدرّاسة 45 ألف ليرة بالساعة الواحدة، حيث يبلغ عدد الحصّادات العاملة في طرطوس 36 آلية وتعمل هذه في الأراضي المفتوحة، في حين يقوم مزارعو القمح في أرياف القدموس والشيخ بدر بحصاد القمح بواسطة المناجل اليدوية نظراً لكون هذه المزروعات تتركز ضمن حواكير وحقول صغيرة يتعذر دخول الحصادات إليها.

وبيّن علوش أن حجم المساحات المزروعة بالقمح في منطقة القدموس بلغ 33 ألف دونم والشيخ بدر 21 ألف دونم وصافيتا 1500 دونم، فيما تبلغ المساحة الإجمالية المزروعة بالقمح نحو 17 ألف هكتار، والشعير نحو 600 هكتار، وتتركز أغلب هذه المساحات في سهل عكار ويحمور والجماسة.