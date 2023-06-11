خامنئي: أعداء إيران لن يتمكنوا من إيقاف تطور صناعاتنا النووية

قال مرشد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي إنّ البرنامج النووي الإيراني يواجه تحديات منذ 20 عاماً.

وأضاف خلال كلمة له بعد زيارته لمعرض منجزات الصناعة النووية الإيرانية اليوم الأحد أنّ الأعداء يقولون إنهم يخشون حصول إيران على أسلحة نووية لكنهم يكذبون إذ يعلمون جيداً أننا لسنا بصدد صناعة السلاح النووي.

وتابع السيد خامنئي مؤكداً أنّ الاستخبارات الأميركية وخلال الأشهر الأخيرة اعترفت بعدم وجود أي دليل يشير إلى أنّ إيران تخطو باتجاه صنع سلاح نووي.

كما لفت إلى أنّ “عدم توجّهنا نحو صناعة سلاح نووي ليس بسبب خوفنا من الأعداء وإنما بسبب عقيدتنا”.

كذلك أشار قائد الثورة الإيرانية إلى أنّ طهران لو أرادت صناعة الأسلحة النووية لما تمكّن الأعداء من الوقوف بوجه ذلك.

كما أكد أن أعداء إيران لن يتمكّنوا من إيقاف “طوّر صناعاتنا النووية ولن يتمكّنوا من ذلك مشدداً على أنّ ذريعة السلاح النووي هي ذريعة كاذبة.

ولفت السيد خامنئي إلى أنّ أطراف الاتفاق النووي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم يلتزموا على مدى السنوات الماضية بوعودهم ثم كرر التشديد بالقول: “لقد أدركنا على مدى العقدين الماضيين، أننا لا يمكننا الوثوق بوعود هؤلاء”.

وفي السياق نفسه، أوصى قائد الثورة بالحفاظ على العلاقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار قوانين هذه الوكالة.