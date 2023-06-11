في نهائي كأس سلة الرجال.. الجيش يطمح للقب التاسع والنواعير للأول

يترقّب عشاق كرة السلة بشغف المواجهة القوية بين فريقي الجيش والنواعير في نهائي كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال التي ستقام عند الثامنة من مساء اليوم في صالة الفيحاء بدمشق.

المباراة مرشّحة لتكون حماسية إلى أبعد الحدود، خاصة وأنها تجمع فريقين أثبتا أن المدرّب الوطني هو الأنسب لقيادة أنديتنا لمعرفته بقدرات لاعبينا، وهو ما ترجمه على أرض الواقع مدرّب الجيش هيثم جميل ومدرّب النواعير عماد شبارة، ومن المتوقع أن يقدّم الفريقان عرضاً مميزاً بالنظر لما يضمانه من عناصر تمتلك الخبرة الكافية للفوز باللقب.

الجيشُ أصبح أكثر قوة بانضمام محترفيه الصربي رادوسلاف بيكوفيتش والتونسي عمر عبادة وبوجود نجومه المرجانة والشواخ والجابي والعبد الله تبدو أمور الفريق في الطريق الصحيح للفوز باللقب التاسع في مسيرته بعد أعوام (1989، و1996، 1999، 2008، 2010، 2016، 2018، 2019). ولعلّ استقرار الكادر الفني والإداري هو الذي منح الفريق القدرة على إبعاد الوحدة بطل النسخة الماضية عن الوصول للنهائي، وما يعيب الفريق في بعض الأحيان عدم تنظيم الدفاع بشكل جيد وكثرة الأخطاء في التمرير، لكنه بالهجوم يمتلك السرعة في إنهاء الهجمات.

النواعير يدخل المباراة وهو في أتمّ جاهزية واستعداد لها، وما قدّمه الموسم الحالي ترفع له القبعة احتراماً بوجود مدرّب عرف كيف يوظّف إمكانات لاعبيه المحليين والأجانب لمصلحة الفريق، ويضمّ في صفوفه مجموعة شابة ولاعبين مخضرمين بدا عليهم التفاهم والانسجام، الفريق استطاع تجاوز أهلي حلب (بطل الدوري) من نصف النهائي ولعب مباراة تاريخية تُحسب له، ويسعى لتحقيق فوز يضعه على منصة التتويج لأول مرة في تاريخه.

مساعد مدرّب الجيش ياسر كنيفاتي أكد لـ”البعث” أن المباراة صعبة لكن الثقة كبيرة باللاعبين، وخاصة بعد التحول الذي حصل مع الفريق بانضمام التونسي عبادة والصربي بيكوفيتش، حيث بات الانسجام سريعاً بينهما وبقية اللاعبين، مبيناً أن التركيز سيكون عالياً لخوض النهائي لكن يجب التقليل من الأخطاء واللعب بجدية.

من جهته مدرّب النواعير عماد شبارة أشار إلى جاهزية فريقه لخوض أول نهائي في تاريخه، مضيفاً: حظوظ الفريقين متساوية، والجيش فريق كبير وقويّ، ورغم ذلك نسعى للفوز عليه، وفريقنا جيد ويلعب بشكل جماعي، ونملك لاعبين على مستوى عالٍ وحضّرنا للنهائي بشكل جيد.

عماد درويش