مطالبات بتكثيف مكافحة الحشرات باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

تتزايد المطالبات بضرورة تكثيف حملات رش المبيدات والنظافة مع بدء فصل الصيف وانطلاقة الموسم السياحي وتزايد كثافة الحركة في مدينة اللاذقية وريفها، إذ يطرح كثير من الأهالي وبشكل يومي معاناتهم الناجمة عن ظاهرة انتشار البعوض والحشرات التي تكثر في مثل هذه الآونة من السنة، ويشتكون من التأخر في ترحيل القمامة من بعض الأحياء، مايزيد المعاناة تفاقماً اشتداد مع حرارة الجوّ وعدم وصول هذه الخدمات بشكل كافٍ ومنتظم رغم أنّ ذروة الحاجة إليها تبدأ من هذا الشهر بشكل أكبر قياساً على غيرها من فصول العام.

لعلّ الموضوع ذاته ينسحب على البلدات والبلديات ذات الطابع السياحي مثل رأس البسيط والبسيط وبللوران ومشقيتا وصلنفة ومثيلاتها من مناطق تشكّل مقاصد رئيسية للسياحة والاستجمام ومسارات للتنزّه يقصدها المصطافون بأعداد كبيرة وهذا يستوجب بالضرورة تحقيق زيادة استثنائية في الخدمات الضرورية ودعمها وتوسيعها للحفاظ على الجمالية والسلامة الصحية والبيئية أولاً ، وتقديم هذه المواقع بصورة تليق بطابعها السياحي.

مدير مجلس المدينة المهندس ممدوح حاج حسين أوضح أنّ مجلس المدينة وضع برنامج رشّ لمكافحة الحشرات يشمل جميع مناطق وأحياء مدينة اللاذقية بما في ذلك مناطق السكن العشوائي، وذلك بمعدّل دورة رش واحدة كل ١٥ يوم لكل حيّ سواء أكان الرشّ بالرذاذ أو ضبابياً وقد تمّ تعميم برنامج الرش من قبل مجلس المدينة ويتم العمل به بشكل دقيق، إضافة إلى ترحيل القمامة بشكل يومي بمتابعة ميدانية من كوادر مديرية النظافة، وقد يحصل التأخير عند حصول عطل فنّي في الآلية “الضاغطة” أو سيارة النظافة ولكن تتم المعالجة في نفس اليوم بتسيير الآلية البديلة أو فور إصلاح العطل، وقد يكون تأخر التزود بالوقود خلال النهار نفسه سبباً في تأخر الترحيل، مؤكداً أن النظافة أولوية في خطة العمل اليومي وعلى مدار الساعة ويتم إيلاء المناطق السياحية اهتماماً أكبر.

وبيّن حسين أنّه يجري حالياً تقليم الأشجار وإزالة الأعشاب على محور طريق الشاطىء الأزرق والمدينة السياحية الشمالية وفي عدة محاور ضمن الاستعدادات للموسم السياحي وتحسين جمالية المحاور الطرقية المؤدية إلى هذه المناطق، مشيراً إلى تنفيذ برنامج عمل متكامل بين مديريات الصيانة والخدمات والنظافة والأشغال والأملاك لتنفيذ الأعمال الخدمية التي تشمل أعمال النظافة وتقليم الأشجار وقص الأعشاب وردم الحفر، وترميم وصيانة أطاريف الجزر الوسطية بالتعاون بين مجلس المدينة ومديرية الزراعة.