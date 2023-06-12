الاتحاد السوري لكرة القدم يوقع اتفاق تعاون مع نظيره العراقي

وقع الاتحاد العربي السوري لكرة القدم مع نظيره العراقي اتفاق تعاون لتعزيز العلاقات وتطوير كرة القدم بجميع الفئات العمرية.

بنود الاتفاقية نصت على تفعيل التعاون المشترك بين الاتحادين وتبادل الخبرات والمختصين في جميع المجالات التي تساهم في تطوير كرة القدم، بما فيها تنظيم ورشات عمل للمدربين السوريين، وإتاحة الفرصة للموظفين الإداريين للمشاركة في ورشات العمل والدورات التي ينظمها الاتحاد العراقي.

وعلى صعيد المنتخبات الوطنية اتفق الجانبان على تنظيم مباريات دولية ودية للمنتخبات الوطنية في جميع الفئات، مع توفير الاتحاد العراقي معسكرات تدريبية في المنشآت الرياضية من أجل التنمية المشتركة للمنتخبات الوطنية التابعة للاتحادين.

وتضمنت الاتفاقية أيضاً تبادل الخبرات الفنية والمهنية، ولا سيما في الأمور التنظيمية والتسويقية، بالإضافة إلى تبادل طواقم الحكام في المسابقات المحلية الرسمية في البلدين.

ووقع الاتفاق نائب رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم عبد الرحمن الخطيب، ومن الجانب العراقي عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.