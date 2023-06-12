الجيش الروسي يصدّ جميع الهجمات المضادة لقوات نظام كييف جنوب دونيتسك

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكّنت من تدمير مواقع عسكرية أوكرانية باستخدام أسلحة عالية الدقة أطلقت من البحر، كما صدّت جميع المحاولات الهجومية لقوات نظام كييف على محور جنوب دونيتسك.

وجاء في البيان اليومي للوزارة عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس أنه في منطقة فريمفسكي صدّت قوات الجيش الروسي ثلاث هجمات مضادة لقوات نظام كييف من اتجاه فيليكا نوفوسيلكا في دونيتسك ومنطقة زابوروجيه، وقتلت أكثر من 120 مسلّحاً أوكرانياً.

وتم استهداف مواقع اللواء الأول ولواء الدفاع الإقليمي 128 واللواء 31 الميكانيكي والأول للدبابات بمنطقة دونيتسك، وفي محور زابوروجيه استهدفت القوات الروسية وحدات اللواء الآلي 65 التابع للقوات الأوكرانية، ليبلغ إجمالي خسائرها على هذه المحاور نحو 250 مسلّحاً، إضافة إلى تدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا، ومدافع هاوتزر “دي 30”.

وفي محور دونيتسك شهدت منطقة ماريينكا وأفدييفكا اشتباكاتٍ عنيفة وتمكّنت القوات الروسية من صدّ هجومين، حيث قُتل ما يصل إلى 140 مسلّحاً أوكرانياً، ودمّرت مدافع هاوتزر “دي 30”.

وفي محور كوبيانسك تم إحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في لوغانسك، حيث قتل أكثر من 35 مسلحاً، ودمّرت مدافع هاوتزر “دي 20″، أما في محور كراسني ليمانسك فتم استهداف مجموعة أوكرانية، كما تم صدّ أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في دونيتسك، وقتل أكثر من 55 مسلحاً وتدمير منصّات مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا وغفوزديكا، إضافة إلى مدافع هاوتزر “دي 30″، وتم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 67 الأوكراني بالقرب من قرية تورسكوي في دونيتسك.

وفي محور خيرسون قُتل ما يصل إلى 15 مسلّحاً أوكرانياً، وتم تدمير محطة الرادار الخاصة بنظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز “اس 300” بمنطقة دنيبروبيتروفسك.

وفي منطقة خاركوف تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 60 الأوكراني، وفي منطقة فيليكايا نوفوسيلكا في دونيتسك أصيب مركز القيادة والمراقبة لكتيبة لواء “68”.

ودمّر الطيران العملياتي وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية 96 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، و102 نقطة تمركز للقوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية.

وتمكّنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من اعتراض صاروخ تكتيكي أوكراني من طراز توشكا أو وتدمير 8 مسيّرات أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه.

إلى ذلك، أحبط الجيش الروسي هجماتٍ أوكرانية على محور أرتيوموفسك، وأسقطت أنظمة دفاعاته الجوية طائرة دون طيار معادية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رئيس المركز الصحفي للقوات الروسية التابعة لمجموعة الجنوب فاديم أستافيف قوله: “إن الجيش الروسي أحبط محاولة العدو لإجراء استطلاع بالقوة في اتجاه ليسيتشانسك، وتمكّن أيضاً من صد المجموعة المهاجمة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه سوليدار وأرتيوموفسك”.

وأشار المتحدث إلى أن قوات المدفعية التابعة للمجموعة دمّرت خلال الاشتباك مواقع النار الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا وخروموفو ودروجبا، كما تم تدمير مستودع للذخيرة في منطقة كراسنوغوروفكا وعربة قتال مشاة وشاحنة صغيرة في مواقع قوات نظام كييف في منطقة كراسنوي.

من جهة ثانية، قصفت القوات الأوكرانية اليوم العديد من المناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف مدفعية من عيار 155 ملم، التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وأفاد مكتب تمثيل الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية بأن القصف طال مناطق بتروفسكي وكييفسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية قامت بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى عيار 155 ملم من طراز (إم 777)، وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.