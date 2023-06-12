الصين تدعو للحوار بشأن الأزمة الأوكرانية من أجل السلام

ونقلت وزارة الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني عن المتحدث باسمها “وانغ وين بين” قوله خلال إحاطة صحفية: إن مبدأنا الراسخ إزاء الأزمة الأوكرانية يتمثل دائماً بالتمسك بموقف موضوعي ومنصف، والالتزام بتعزيز المحادثات من أجل السلام بدلاً من تأجيج القتال أو ضخ الأسلحة إلى ساحة المعركة.

من جهة ثانية وحول تصريف اليابان لمياه ملوثة نووياً في البحر، لفت وانغ إلى أن الصين أعربت عن معارضتها الشديدة لهذا الأمر في مناسبات عدة، وقال: أؤكد مجدداً أنه ينبغي على اليابان ألا تتصرف من منطلق اعتباراتها الخاصة، وتجعل المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية وتكلفة المحيط الملوث، مضيفاً: إن ما قامت به اليابان عمل أناني للغاية، وغير مسؤول.

وأكد وانغ أن ما تقوم به اليابان يصبّ في خدمة مصالحها الأنانية على حساب البشرية جمعاء، وهي لن تقنع الناس لا في الداخل ولا في الخارج، وإنما سيكلف هذا الأمر اليابان سمعتها، وسيلحق الضرر بشعوب الدول المجاورة ودول جزر المحيط الهادئ، ويقلل من مصداقيتها مع المجتمع الدولي.

ورداً على تقارير إعلامية أمريكية تفيد بأن مدير مكتب الشؤون الخارجية في تايوان وجه الشكر إلى الولايات المتحدة لتزويدها بالأسلحة والمساعدة في تدريب أفراد عسكريين فيها، قال وانغ: لا تهم الطريقة التي تقول فيها الولايات المتحدة إنها تدعم تايوان، فإن كل ما تفكر فيه حقاً هو كيفية الاستفادة من تايوان أو حتى التضحية بمصالحها لتعزيز المصالح الأمريكية.

وأضاف وانغ: إن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي كافأت سياسياً أمريكياً دعا علانية إلى تدمير تايوان، وإنهم على استعداد للعمل لصالح استراتيجية الولايات المتحدة باستخدام تايوان لاحتواء الصين، وذلك لن يؤدي إلا إلى مشاكل عميقة لتايوان ودفع شعبها إلى هاوية الكوارث.

وأكد المتحدث أن تايوان جزء ثمين من أراضي الصين وغير قابل للتصرف، وسنحمي بحزم سيادة أمتنا وسلامة أراضيها، ونتصدى بقوة لأي تحركات من شأنها الإضرار بتايوان وإبعادها.