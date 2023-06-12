العرض الخاص للفيلم الروائي القصير “أماني”

ضمن حملة “أوقفوا عمالة الأطفال”، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، يقدم فريق شمس التطوعي بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما مساء اليوم، في صالة كندي دمشق، العرض الخاص الأول للفيلم الروائي القصير “أماني”، ويتناول عالم الأطفال والمخاطر التي يتعرضون لها في ظل الظروف الطاحنة التي يعيشونها.

وبين محمد سمير الطحان مؤلف ومخرج الفيلم في تصريح لـ “البعث” أن عمالة الاطفال باتت ظاهرة متفشية في مجتمعنا بعد سنوات الحرب الظالمة التي عشناها، من هنا كان لابد من التصدي لهذه الظاهرة بهدف حماية الأطفال واحتوائهم ودعم مواهبهم وتعليمهم عبر تقديم قصة طفل تحمل الكثير من الاختزالات والدلالات المباشرة وغير المباشرة، مؤكداً أنه كان لابد من تقديمه للجمهور ضمن مناسبة تحاكي هدفه ورسالته، فتم اختيار اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، حيث رحبت إدارة المؤسسة العامة للسينما بالمقترح وتبنته ودعمته، وبما أن الطحان يسعى دائماً لدعم الشباب في عمله الإعلامي تم الاتفاق مع فريق شمس التطوعي الشبابي ليكون العرض الخاص للفيلم ضمن الحملة التي أقامها على مدى 12 يوماً ليختتم حملته في هذا اليوم، متمنياً الطحان أن يكون قد قدم نموذجاً يحتذى بالتنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية والأفراد لإيصال رسالة الفيلم في مكافحة عمالة الأطفال.

يُذكر أن الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، إشراف عام مراد شاهين، سيناريو وإخراج محمد سمير الطحان، بطولة: الراحل أسامة الروماني، جمال العلي، الطفل حمود أبو حسون، نجاح مختار، صباح السالم، عادل أبو حسون، مادونا حنا، مضر عساف، والطفلتين روسيل ابراهيم وأليسار نعمان.