12-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

بحضور الرفيق الهلال.. بدء أعمال مؤتمر فرع جامعة حلب

البعث أونلاين 

حلب – معن الغادري   

بدأت اليوم أعمال المؤتمر السنوي لفرع جامعة حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي، وذلك بحضور الرفيق الأمين العام المساعد للحزب المهندس هلال الهلال، والرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع، والرفيق زياد صباغ عضو لجنة التفتيش الحزبي.

وسيناقش المؤتمر مجمل القضايا التنظيمية والتعليمية والثقافية، وكل ما يتعلق بنهوض قطاع التعليم العالي، وتوفير أفضل المناخات لطلبة الجامعة خلال مسيرة تحصيلهم العلمي.
تصوير – يوسف نو
يتبع …

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