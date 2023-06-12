سوء التنظيم يعكر نهائي كأس الجمهورية لكرة السلة!

توج فريق الجيش بلقب كاس الجمهورية للرجال لكرة السلة بفوزه على فريق النواعير بنتيجة (53-39) نقطة في المباراة النهائية التي استضافتها صالة الفيحاء في دمشق مساء أمس.

المباراة جاءت قوية غلب عليها الحذر والطابع الدفاعي من كلا الفريقين مع أفضلية للجيش خاصة في النصف الثاني حيث نجح في رفع الفارق تدريجياً مع محاولات من النواعير لتقليص الفارق إلا أن الفرحة كانت للجيش الذي حقق لقبه التاسع في تاريخه.

الجيش تميز بخبرة لاعبيه ومهارة محترفه التونسي عمر عبادة الذي عرف كيف يسجل في الأوقات الصعبة، ومنح لاعبي الجيش الكثير من التمريرات الحاسمة، أما النواعير فلم يعرف كيف يتعامل مع المباراة ولم يكن محترفه الأجنبي كريس دانيلز في مستواه، وتسبب مخضرمه أنس شعبان في إهدار الكثير من الهجمات وارتكب أخطاء عديدة بالتمرير كلفت فريقه سلات سهلة.

بعيداً عن المباراة التي حضرها جمهور كبير فقد حفل النهائي بالكثير من الأخطاء وسوء التنظيم منها عدم تشغيل جهاز الـ 24 ثانية الأمر الذي أربك لاعبي الفريقين وحكام المباراة كما لم يجد الإعلاميون مكاناً لهم لتغطية المباراة حيث شغل مكانهم أشخاص ليس لهم علاقة بالإعلام، وهذه نقطة تسجل على اتحاد السلة، أما أرض الصالة فجلس فيها أشخاص “للبروظة” فقط وليس لهم أي علاقة لا بالمباراة ولا باتحاد السلة.

مدرب فريق الجيش هيثم جميل أكد لـ”البعث” أن المباراة كانت صعبة على الفريقين بسبب ضغط المباريات في البطولة حيث لعب الفريق أربع مباريات في ثلاثة أيام لذلك تأثر المستوى الفني للاعبين والعكس ذلك على أرض الملعب، مضيفاً: لم يكن هناك تركيز بالهجوم وتم الاعتماد على الدفاع، ومع نهاية الربع الثاتي تقدمنا وحافظنا عليه حتى نهاية المباراة، وأعتقد أن رجل المباراة كان دياب الشواخ الذي سجل لنا في أوقات صعبة، وهذا لا ينفي الجهد الذي قدمه بقية اللاعبين الذين حققوا إنجاز للفريق خاصة وأننا لم نكن ضمن حسابات الفوز باللقب.

عماد درويش