غوتيريش يدعو للتعامل بجدية مع خطر الذكاء الاصطناعي على البشرية

نيويورك – سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم إلى مواجهة الضرر الدولي البالغ الناجم عن تفشي الكراهية والأكاذيب، عبر الفضاء الرقمي.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله أثناء إطلاق موجز حول سلامة المعلومات على المنصات الرقمية: إن أجراس الخطر التي تدق تحذيراً من الصورة الجديدة للذكاء الاصطناعي تصم الآذان، مشيراً إلى أن التحذيرات الأعلى صوتاً يطلقها مصممو تلك التقنيات الذين وصفوا الذكاء الاصطناعي بأنه “خطر وجودي يهدد البشرية ويضاهي خطورة الحرب النووية”.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التعامل بجدية مع تلك التحذيرات، مبيناً أن نشر الكراهية والأكاذيب عبر الفضاء الرقمي يسبب خطراً جسيماً الآن، ويؤجج الصراع والموت والدمار، ويهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويضر بالصحة العامة والجهود المناخية.

وأكد غوتيريش أن مواجهة هذا التهديد الدولي الحاضر والجلي تتطلب عملاً دولياً منسقاً، يجعل الفضاء الرقمي أكثر أمناً وشمولاً.