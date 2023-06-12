في عيد الأطباء البيطريين.. تأكيدٌ على دورهم في تحصين الصحة العامة والأمن الغذائي

دمشق – بسام عمار

أقامت نقابة الأطباء البيطريين اليوم احتفالاً مركزياً بمناسبة عيد الطبيب البيطري السوري الواحد والعشرين في صالة نقابة المعلمين بدمشق.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أكد في كلمة له خلال الحفل على دور الأطباء البيطريين في حماية الثروة الحيوانية التي تُعد قطاعاً اقتصادياً مهماً لتحقيق الأمن الغذائي، لافتاً إلى أهمية تطوير هذه المهنة والاستفادة من جميع الأبحاث العلمية وتطبيقها بما يخدم هذا القطاع، وتقديم الدعم له والاهتمام بجميع أنواع الحيوانات التي يمكن تصديرها بهدف التوسع في الإنتاج وزيادة العائد الإقتصادي منها.

وأشار الوزير إلى حجم التعاون القائم بين الوزارة ونقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين واتحاد الفلاحين لزيادة الإنتاج والإنتاجية في في القطاع الزراعي بشقه الحيواني إضافةً إلى النباتي، فضلاً عن السعي الحثيث لتطوير العلاقة مع المنظمات الدولية، والشركات المنتجة لتطوير اللقاحات والأدوية البيطرية وزيادة إنتاجيتها لتغطية حاجات السوق المحلية.

بدوره، وزير التربية الدكتور دارم الطباع، أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به الطبيب البيطري لجهة الحفاظ على الصحة العامة ومواجهة الأوبئة المشتركة، وتنمية قطاع الثروة الحيوانية الذي لم يتوقف عن الإنتاج رغم التخريب والحرب الإرهابية والاقتصادية على القطر، ناهيك عن أعمال التهريب، لافتاً إلى ضرورة أن يكون هناك تمثيل للقطاع البيطري في كل الجهات التي تتعلق بالصحة العامة والسلامة الغذائية، كما نوه بأن التربية تقدّم كل الدعم للنقابة في كل الأمور التي يمكن أن تساهم بها.

وقال رئيس النقابة الدكتور إياد سويدان: “حظي العمل النقابي في سورية بكل الدعم والرعاية من القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد، وكان تأسيس النقابة مكرمة من سيادته للأطباء البيطريين لتأطيرهم بتنظيم يرعى مصالحهم ويدافع عن حقوقهم وللاستفادة من خبراتهم وتطويرها”.

وأضاف: “واحد وعشرون عاماً من العمل والعطاء والبناء والجهد والتضحية والمثابرة كان حصادها تأسيس نقابة نعتز ونفتخر بدورها الوطني، والذي رسخناه عملاً حقيقياً استطعنا من خلاله إثبات قدراتنا ومهاراتنا في عملية التنمية الاقتصادية والحفاظ على قطاع هام في دعم الاقتصاد الوطني، واليوم نتابع مسيرتنا بكل فخر واعتزاز مترجمين شعار (الأمل بالعمل) خططاً وبرامج عمل تطوّر الواقع النقابي وتنمّي قطاع الثروة الحيوانية الذي يحتاج اليوم إلى الدعم والمتابعة”.

ولفت إلى أن الاحتفال تأكيد من النقابة على أهمية الدور الذي يقوم به الطبيب البيطري في الحفاظ على صحة الإنسان من خلال تأمين غذاء سليم، وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة وعلى الأمن الغذائي الذي بات مهدّداً بسبب التغيرات المناخية والظروف الاقتصادية العالمية وتداعياتها.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين إلى أن النقابة تعمل بالتشاركية مع الجهات ذات الصلة كوزارة الزراعة والمنظمات والاتحادات، متوجهاً بالشكر لكل طبيب بيطري يعمل بجهد ويحمل رسالته بضمير ويترجمها على أرض الواقع.

من جهته، بين عبد الرزاق الرزيق، وكيل شركة جوفاك للأدوية البيطرية الراعية للاحتفال أكد دور القطاع الخاص في تنمية قطاع الثروة الحيوانية بالتعاون مع كل الجهات المعنية، لافتاً إلى أن منتجات الشركة بقيت متواجدة في الأسواق السورية طيلة الأعوام الماضية رغم الصعوبات والحصار المفروض على القطر، إيماناً منها بأهمية هذه الأسواق وللمساهمة في تحصين قطاع الثروة الحيوانية.

وذكر محمد النصري مدير إدارة الثروة الحيوانية في منظمة “أكساد” سعيهم الحثيث في المساهمة بتطوير الثروة الحيوانية، ونشر التقانات العلمية الحديثة، وتأهيل الكوادر الفنية البيطرية لتحقيق التنمية اجتماعية واقتصادية.

حضر الاحتفال عدد من رؤساء النقابات المهنية والأطباء البيطريين.