محافظ الحسكة يدعو “صندوق الأمم المتحدة للسكان” لتزويد مركز الؤلؤة الطبي بتجهيزات طبية

الحسكة – البعث

ركز محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح على القضايا السكانية التي تهم المواطنين وزيادة المشاريع من خلال دعم صندق الأمم المتحدة للسكان.

ودعا المحافظ خلال استقباله الدكتور حمير عبد المغني الممثل بالنيانة لصندق الأمم المتحدة للسكان في سورية إلى تزويد المركز الطبي المحدث “اللؤلؤة ” وسط المدينة بمحطة توليد الأكسجين وحواضن للأطفال ومواد غسيل الكلى والأدوية الأساسية التي تخدم عمل المركز كونه هو المركز الطبي الوحيد بعد خروج المشفى الوطني بحي العزيزية عن الخدمة، لافتاً إلى ضرورة تفعيل العيادات التابعة للصحة الإنجابية من خلال تجهيز غرف للمخاض والعمليات القيصرية ودعم مشاريع سوء التغذية في المناطق الأشد فقراً والأكثر احتياجاً.

من جانبه أكد الدكتور عبد المغني أن هدف الصندوق هو الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة عبر الاستجابة المستدامة والسريعة لمشاريع الصندوق في المحافظة ولاسيما في القرى والأرياف، معتبراً أن سبب قلة التمويل أثر بشكل مباشر على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والمستدامة ويرجع ذلك إلى قلة عدد الدول المانحة.