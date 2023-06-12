مديرية الإنتاج الحيواني .. وضع الفيتامينات والأملاح المعدنية بالنسب الصحيحة ضروري لصحة الحيوان وإنتاجيته

دمشق – البعث

نفذ فنيو دائرة الرقابة العلفية بمديرية الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة بالتعاون مع الضابطة العدلية بمديرية الزراعة بحلب، جولة على معامل تصنيع الأعلاف في مناطق جبرين ونقارين والشيخ نجار حيث تعمل المديرية من خلال دائرتي مخابر تحليل الأعلاف والرقابة العلفية على تحليل ومراقبة المواد العلفية المصنعة محليّاً والمستوردة ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية وفقاً لنتائج التحليل التي تجرى في مخابر تحليل الأعلاف المعتمدة في الوزارة في مخبر دمشق المركزي ومخبر طرطوس.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة -اطلعت عليه “البعث”- فقد اطلع الفنيون على سير تصنيع المواد العلفية (الجواهز المقدمة للأبقار الحلوب وعجول التسمين والخراف والدواجن بكافة مراحله)، وتقديم النصائح الفنية للقائمين على العمل من حيث نسب المكونات الغذائية للازمة لنوع وعمر الحيوانات وضرورة ذكرها على البطاقات المرافقة للأكياس، وضرورة تخزين المادة بشكل جيد في مستودعات المعامل من حيث التهوية والنظافة ووضع طبليات خشبية تحت الأكداس المشولة لحمايتها من الرطوبة والتعفن، والتأكيد على وضع الفيتامينات والأملاح المعدنية بالنسب الصحيحة واللازمة لصحة الحيوان وإنتاجيته كما تم أخذ عشر عينات من المواد العلفية الجاهز والمصنعة بشكل أصولي وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية بهدف ضبط جودة المواد العلفية المطروحة في الأسواق وتأمين أعلاف متوازنة لتغذية الثروة الحيوانية.