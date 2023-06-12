مشفى العيون الجراحي.. خطوات علمية وأبحاث جديدة لتطوير الخدمات الطبية والمنافسة عالمياً

دمشق _حياة عيسى

تخطو الهيئة العامة لمشفى العيون بخطوات علمية مواكبة لتطورات عالم طب العيون عالمياً من خلال مؤتمرها العلمي السنوي الذي يعتبرخطوة جديدة من خطوات البرنامج العلمي المتميزالذي يقوم به المشفى ليكون رائداً على مستوى المنطقة، علماً أن فكرة المؤتمرات الدولية _ حسب مديرة المشفى _ تعد خلاقة في ظل الظروف الراهنة، لاسيما أنه شمل كافة المحاورالهامة (شبكية، قرنية، انكسار، زرق، تجميل) وذلك بمشاركات عربية وأجنبية على مستوى واسع، حيث تم تبادل خبرات عالي جداً بمحاضرات وورشات عمل.

وأشارت الدكتورة رنا عمران مديرة المشفى إلى أهمية الأبحاث العلمية التي يحملها المشفى على كاهله وهناك أبحاث على مستوى عالي جداً ومحاور علمية جديدة وهي من الأبحاث الجديدة التي تبحث عالمياً في مجال طب العيون كموضوع (ايبتيليال الماب) أي ما يتعلق بعالم الجراحة الانكسارية الذي يعتبرعالم جديد في مجال طب العيون، والمشفى يقوم بهذا البحث بمعطيات خاصة جداً ومن المأمول أن تكون مخرجات لها وقع مميز بعالم الجراحة الانكسارية والتي تتمثل بالليزر لتصويب البصر، علماً أن المشفى يملك كافة الأجهزة الخاصة التي تسمج بإجراء تلك الأبحاث.

أما بالنسبة للغشاء الأمينوسي الذي تميز به المشفى فقد أكدت عمران أنه باكورة إنتاج المشفى بشكل محلي وبعدها تم تصنيعه وأصبح له اسم تجاري حيث تم هذا العام إنتاج غشاء امينوسي “مالتي ليرس” وهو أحدث ما تم تصنيعه أي تم تجفيف الغشاء الامينوسي بعدة طبقات بحيث أصبح المادة الفعالةعلى الوجهين الأمامي والخلفي كما بينت عمران أنه تم افتتاح قسم العزل بشعب إقامة المرضى وذلك لحالات الانتانات التي تأتي من كافة مشافي البلد سواء خاصة أو مشافي حكومية وكذلك القرحات العينية التي تعتبر بؤرة جرثومية، وهناك بروتوكول معين للتعامل مع تلك الحالات بحيث يتم التعامل معها بشكل عقيم ولا يسمح لانتشار أي عدوة أو أنتان، حيث تم العام الحالي تأهيل قسم كامل للعزل وتم عزل المرضى عن بقية أقسام المشفى من كافة الجهات سواء في الإقامة أو الفحص وكذلك أجهزة الفحص.

وأكدت عمران أن مشفى العيون يواكب ما يحدث عالمياً سواء من الناحية العلمية النظرية أو الناحية العملية والجراحية وكذلك من ناحية التجهيزات الطبية ضمن الإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى التطلع لتطوير الخدمات في المشفى ليكون تقديم الخدمة وإخراجها جيد ويناسب المرضى، علماً أنه لا يعتبرمشفى خدمي فقط رائد على مستوى القطربل يتعداها ليكون تدريبي تعليمي، إضافة إلى أنه المشفى والمركز الرئيسي لتدريب طلاب الاختصاص في طب العيون ليتم تأهيلهم لامتحانات الحصول على شهادة البورد السوري والعربي، كما يعتبر المشفى المركزي والوحيد الذي يحتوي على اختصاصات فرعية وتتمثل بخمس اختصاصات (زرق، شبكية، قرنية، حول، حجاج وتجميل) حيث يتم ترشيح المتفوقين من الخريجين للحصول على فرصة الالتحاق بالاختصاصات الفرعية وتدريبهم لمدة سنتين.