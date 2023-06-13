أسعار ارتياد المواقع السياحية باللاذقية في تصاعد

اللاذقية – مروان حويجة

مع الارتفاع المستمر في تعرفة ارتياد المواقع السياحية بما فيها الشعبية من مسابح واستراحات وشواطى، لم يخف مدير السياحة المهندس فادي نظام عدم خضوع معظم مواقع المسابح الشعبية ومنشآت السياحة الشعبية لرقابة المديرية، مشيراً إلى أنه يتم التواصل مع جميع الجهات المعنية في مجلس المدينة ومديرية التجارة الداخلية وغيرها لضبط التعرفة بالحدّ الأدنى الممكن، لافتاً إلى مراقبة الأسعار التي لها تأهيل سياحي وتصنيف سياحي حسب الأماكن على شواطئ مجلس المدينة وفق القانون.

وبدوره رئيس فرع الاتحاد الرياضي العام في اللاذقية بسام زراوند أوضح أنّ جميع المسابح التي يشرف عليها فرع الاتحاد تتقاضى رسم دخول أقل من غيرها من المسابح، مؤكداً أنّ هذا الموضوع يلقى جلّ الاهتمام الميداني ولاسيما خلال فصل الصيف لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من دخول المسابح التي تشهد اكتظاظاً خلال الصيف.

يشار إلى أن مجلس مدينة اللاذقية أعلن عن عرض المجلس لعدد من المساحات والمواقع لاستثمارها بإشغالات موسمية مؤقتة في مواقع على شاطئ مدينة اللاذقية /الكورنيش الجنوبي – الكورنيش الغربي – السياحية الشمالية والسياحية الجنوبية/.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس حسين زنجرلي أنّ من يرغب بالتقدم لاستثمار هذه المواقع يمكنه مراجعة مجلس المدينة لدفع تأمينات وفق الجداول المعلنة الموجودة في بهو مجلس المدينة وحديقة العروبة، وهذه ضمن التوجه نحو التوسع بمواقع السياحة الشعبية.