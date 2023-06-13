إصابة 9 أشخاص جراء إطلاق نار في مدينة دنفر الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن 9 أشخاص أصيبوا من بينهم ثلاثة في حالة خطيرة في إطلاق نار في دنفر بالقرب من ملعب لكرة السلة حيث كانت تقام مباراة.

وذكرت شرطة دنفر في بيان أن مشتبها به وهو أيضا مصاب بطلق ناري، كان رهن الاحتجاز وأن إصابته لا تهدد حياته مبينة أن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة عقب.

وقالت الشرطة “هذا تحقيق معقد ومستمر في مراحله الأولى.. المعلومات الأولية تشير إلى إطلاق عدة طلقات نارية خلال مشاجرة شارك فيها عدة أفراد”.

وأغلقت الشرطة في وقت سابق من المساء بعض شوارع وسط المدينة حيث خرجت حشود كبيرة من الملعب.

وقال متحدث باسم الشرطة إن العديد من هؤلاء المعجبين قد تفرقوا قبل بدء إطلاق النار، لكن كان هناك حشد أصغر باق في المنطقة.