إيران وفنزويلا توقعان 25 اتفاقية ثنائية

وقّعت إيران وفنزويلا اليوم الثلاثاء عدداً من الاتفاقيات في مختلف المجالات من بينها النفط والتجارة والصحة والتكنولوجيا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في العاصمة كراكاس.

وأكد الرئيس الإيراني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنزويلي أنّ العلاقات بين طهران وكراكاس ليست علاقات دبلوماسية عادية بل علاقات استراتيجية.

وقال رئيسي: لإيران وفنزويلا خصم مشترك هو الدول التي لا تريد السّلم لها مشيراً إلى أنّ البلدين لديهما مصالح مشتركة ووجهات نظر في مجالات السعي للاستقلال والحرية والعدالة.

ورأى رئيسي أنّ هناك حاجة إلى تقدم أكبر في العلاقات مع فنزويلا رغم الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين آملاً أنّ “يتمكن البلدان من خلال تنفيذ الوثائق الموقعة من اتخاذ خطوة كبيرة في مسار تحسين مستوى العلاقات بين البلدين.

وفي إشارة إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين من 600 مليون دولار عام 2021 إلى أكثر من 3 مليارات دولار، رأى رئيسي أنّه يمكن زيادة حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار في خطوة أولى وإلى 20 مليار دولار في خطوة ثانية.

بدوره قال الرئيس الفنزويلي إنّ زيارة رئيسي تمثل علامة فارقة جديدة في العلاقة مع إيران التي تؤدي دوراً ممتازاً كواحدة من أهم القوى الناشئة في العالم الجديد.

وأضاف أنّ هدف العقوبات هو جعل المجتمع الفنزويلي ينهار لكي تسيطر الولايات المتحدة على نفطه، لكن ها هي فنزويلا تقف على قدميها وهي مستعدة لمواصلة التقدم في بناء عالم جديد.

وبدأ رئيسي أمس الاثنين جولته في اميركا اللاتينية التي تشمل كلّاً من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، بهدف استمرار سياسة تعزيز العلاقات مع البُلدان الصديقة والمتماثلة التوجّه والنهوض بالتعاون الاقتصادي والسياسي والعلمي.