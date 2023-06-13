اتفاق سوري سعودي لاستئناف الأنشطة التجارية والتعاون الاقتصادي

الرياض – سانا

التقى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام والوفد المرافق له برئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي اليوم، وذلك على هامش مشاركتهم في مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد بالرياض.

ووفقاً لوكالة واس فقد اتفق الجانبان على إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية والاستثمارية بين الجانبين بالتزامن مع انفتاح سورية على محيطها العربي.

وأبدى أعضاء الوفد السوري تقديرهم لمواقف المملكة تجاه سورية وشعبها منوهين بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة ورغبة قطاع الأعمال السوري بالدخول للسوق السعودي والاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد الجانبان ضرورة تبادل زيارات الوفود التجارية وتمكين المستثمرين من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وسورية وإقامة الملتقيات الاقتصادية بما يدفع قدماً بمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وبدأت أمس الأول في العاصمة السعودية الرياض فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023 تحت شعار (التعاون من أجل الازدهار والرخاء).