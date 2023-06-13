13-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

ارتفاع أسعار الذهب

البعث أونلاين 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع انخفاض الدولار، لكن حركة الأسعار ظلت في نطاق ضيق مع ترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، وقرار البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب ارتفع في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1960.59 دولاراً للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1974.60 دولاراً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.1395 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 994.47 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1361.62 دولاراً.

اقرأ أيضاً

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

انطلاق الشحن عبر جسر السيارات الدولي بين روسيا والصين

بعد الترحيب.. فرنسا تشعر بالإرهاق من اللاجئين الأوكران