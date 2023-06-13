ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع انخفاض الدولار، لكن حركة الأسعار ظلت في نطاق ضيق مع ترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، وقرار البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب ارتفع في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1960.59 دولاراً للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1974.60 دولاراً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.1395 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 994.47 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1361.62 دولاراً.