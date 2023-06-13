الأمم المتحدة تحذّر من تداعيات انهيار سد نوفا كاخوفكا

نيويورك – سانا

حذّرت الأمم المتحدة من تداعيات انهيار سد مدينة نوفا كاخوفكا المقام على نهر دنيبر في منطقة خيرسون على الأمن الغذائي العالمي وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومياه الشرب.

وكان رئيس إدارة مدينة نوفا كاخوفكا فلاديمير ليونيف أعلن في الـ6 من حزيران الجاري أن الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، حيث توجد الصمامات، تم تدميره نتيجة القصف الأوكراني.

ونقلت رويترز عن مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مارتن غريفيث قوله لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: إن “التأثير على الأمن الغذائي يمكن أن يكون كبيراً”، واصفاً منطقة السدّ وصولاً إلى البحر الأسود وشبه جزيرة القرم الروسية بأنها “سلة خبز ليس فقط لأوكرانيا، بل للعالم برمّته”.

وأشار غريفيث إلى وجود صعوبات فعلية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، مرجّحاً حدوث ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، ومشكلات ضخمة ومهولة في الحصاد والزراعة من أجل موسم الحصاد المقبل.

وأوضح غريفيث أن ما يصل إلى 700 ألف شخص يعتمدون على خزان السد في مياه الشرب، وفي غياب المياه النظيفة سيتعرّض الناس للإصابة بالأمراض، وسيكون الأطفال الأكثر عرضة للخطر في مثل هذه الحالة، مشيراً إلى أن إلحاق الضرر بمثل هذه المنشآت الأساسية في البنية التحتية المدنية يتعارض مع القانون الإنساني الدولي.

وكانت روسيا أدانت بشدة العمل الإرهابي للقوات الأوكرانية بتدمير سد نوفا كاخوفكا، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانته نظراً لإلحاقه أضراراً جسيمة بالزراعة في المنطقة وبالنظام البيئي لمصبّ نهر دنيبر.