الاحتلال الأمريكي يقر بإصابة 22 جندياً له جراء تحطم مروحيتهم في الجزيرة السورية

أقرت القيادة المركزية لقوات الاحتلال الأمريكي بإصابة 22 جندياً تابعاً لها، جراء تعرض مروحية كانت تقلهم للتحطم، وذلك في المناطق التي تنتشر فيها قوات الاحتلال شمال شرق سورية.

وأعلنت القيادة المركزية لقوات الاحتلال الأمريكي “سنتكوم” في بيان مقتضب أنه “في الـ 11 من حزيران أدى حادث تعرضت له طائرة مروحية في شمال شرق سورية إلى إصابة 22 جندياً أمريكياً بدرجات متفاوتة”، من دون تقديم أي توضيحات عن ملابسات الحادث، واكتفت بالإشارة إلى أن “سبب الحادث ما زال قيد التحقيق”.

ولفت البيان إلى أنه تم نقل عشرة من الجنود المصابين خارج ما أسماه “منطقة عمليات القيادة المركزية، وذلك لتلقي الرعاية في المرافق الصحية”.

وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي بالتواطؤ مع ميليشيا “قسد” المرتبطة بها على أغلبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية، حيث أنشأت فيها قواعد عسكرية بهدف سرقة النفط ونقله إلى قواعدها في الأراضي العراقية عبر المعابر غير الشرعية.

ويشهد الرفض الشعبي لوجود قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية تزايداً مطرداً في مختلف مناطق انتشار هذه القوات، حيث تم طرد العشرات من أرتال الاحتلال من قبل الأهالي، أثناء محاولاتهم العبور عبر مناطقهم في محافظتي الحسكة ودير الزور، وذلك بالتوازي مع استهدافات متكررة لقواعد الاحتلال بريف المحافظتين بالقذائف الصاروخية والهاون والكمائن المتنوعة، الأمر الذي أقرت واعترفت به قيادة جيش الاحتلال عدة مرات.