الارتفاع المهول لسعر البيض ينذر بتدمير المهنة!

حماة- ذكاء أسعد

تواصل أسعار البيض ارتفاعها محقّقة أرقاماً لم تصل إليها سابقاً، وسط تباين بين تسعيرة حماية المستهلك البالغة 26 ألف ليرة للصحن الواحد، وواقع الأسواق حيث يتجاوز سعر الصحن فيها الـ30 ألف ليرة، بينما تباع البيضة منفردة بـ1100 ليرة، ليضاف البيض إلى القائمة الطويلة التي لم تعد غالبية الأسر تقوى على شرائها.

مدير منشأة دواجن حماة المهندس عمر حمود استغرب ارتفاع الأسعار في هذه الفترة، ولاسيما أن ارتفاع درجات الحرارة يقابله انخفاض سعر البيض بسبب تدني التكاليف المتعلقة بالتدفئة على الأقل، إضافة إلى وفرة البيض البلدي في الأرياف، لافتاً إلى الارتفاع بقفزات سريعة وليس بشكل تدريجي، مما يؤدي، هذا الصعود اللا منطقي-كما وصفه- إلى تدمير المهنة، إضافة إلى دخول مربين جدد ممن لا شأن لهم بالمهنة تيمناً بالمكاسب، وبالتالي الضغط على مصادر الصوص الغذائية أي الأعلاف، والمضاربة، ليكون العرض لاحقاً بشكل مضاعف عن حاجة السوق، ما يؤدي لنتائج كارثية، ولاسيما مع عدم قابلية هذه المادة للتخزين.

وبيّن حمود أن أسباب ارتفاع سعر البيض باتت معروفة للجميع كارتفاع أسعار الأعلاف واحتسابها على سعر الصرف، إذ بلغ سعر كيلو الذرة أكثر من 3000 ليرة والصويا 9000 ليرة، يضاف إليها انسحاب ما يزيد عن نصف المربين من العملية الإنتاجية وبيع أمات البياض بسبب الخسائر التي لحقت بهم سابقاً ما أدى لزيادة الطلب مقابل قلة العرض.

يُشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لمنشأة حماة تُقدّر بـ”110″ صندوق يومياً، يتمّ بيع 30% منها للمؤسسة العسكرية وبسعر أقل من التكلفة، ويتمّ التدخل إيجابياً ببيع 10% من الإنتاج بالسعر الذي تحدّده حماية المستهلك عن طريق منفذين بالقرب من المنشأة والآخر في ساحة العاصي بمعدل صحن واحد لكلّ مستهلك، أما ما تبقى أي 60% من الإنتاج فيباع بسعر السوق.