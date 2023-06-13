طقس اليوم.. الجو بين الصحو والغائم جزئياً وزخات مطرية متوقعة في بعض المناطق

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات مطرية رعدية متفرقة، وخاصة على المناطق الساحلية والجنوبية والجنوبية الغربية والقلمون، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات عشوائية متفرقة من المطر ليلاً في المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..