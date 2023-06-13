القوات الروسية تصدّ هجماتٍ أوكرانية على محاور مختلفة وتسقط 6 مسيّرات

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صدّ قواتها لهجمات أوكرانية على محاور مختلفة واعتراض 3 صواريخ من طراز “ستورم شادو”، وإسقاط 6 طائرات مسيّرة أوكرانية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية: إن الصواريخ الدقيقة البعيدة المدى أصابت من الجو عدداً من نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، ومستودعات للأسلحة الأجنبية والذخيرة.

فعلى محور جنوب دونيتسك، صدّت القوات الروسية 3 هجماتٍ أوكرانية معزّزة بالدبابات والمدرعات في منطقة قرية ماكاروفكا، وتمكّنت وحدات مجموعة “الشرق” من تدمير 8 من بين 10 مدرّعات أوكرانية، وصدّت هجومين للعدو بنجاح في منطقة قرية ريفنوبل، وأصابت الضربات الروسية دبابتين أوكرانيتين و3 مدرعات قتالية.

وتم القضاء على معظم أفراد المجموعة التكتيكية التابعة للقوات الأوكرانية، وتدمير 4 مدرعات قتالية في منطقة بريشيستوفكا.

وبلغ إجمالي خسائر العدو 275 جندياً و4 دبابات و15 مدرعة قتالية و8 مركبات، إضافة إلى مدفع هاوتزر “بي- ماستا”.

كذلك صدّت مجموعة “الجنوب” هجومين للعدو في اتجاه قرية كليشيفكا جنوب مدينة أرتيوموفسك، وبلغت خسائره 350 جندياً، وتدمير مدرّعتين قتاليتين و6 مركبات.

وفي محور كوبيانسك، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 35 جندياً، وتدمير مدرعة وشاحنة صغيرة، إضافة إلى مدفع “دي 20”.

أما في محور كراسنوليمان، فقد أصابت نيران المدفعية أهدافاً أوكرانية، وبلغت الخسائر أكثر من 60 جندياً أوكرانياً وتدمير مدرّعتين قتاليتين و4 سيارات ومدفعي هاوتزر “دي 20 ودي 30” ومدفع “غفوزديكا”.

وبلغت خسائر العدو في محور خرسون 30 جندياً وتدمير 3 مركبات ومدفع هاوتزر “بي- ماستا” ومدفع “غفوزديكا”.

وأضاف البيان: ضرب طيران الجيش الروسي وسلاح المدفعية 98 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 114 مقاطعة أوكرانية، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 3 صواريخ بعيدة المدى من طراز “ستورم شادو”، و10 صواريخ من راجمات “هيمارس”، كما تم إسقاط 6 طائرات مسيّرة أوكرانية في مناطق خيرسون وزابوروجيه وجمهورية لوغانسك الشعبية.

وبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة 442 طائرة و238 مروحية و4585 طائرة دون طيار و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و9939 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و1122 راجمة صواريخ متعدّدة و5100 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون و10927 مركبة عسكرية خاصة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على دبابات طراز “ليوبارد” ألمانية الصنع ومدرعات “برادلي” الأمريكية، بعد أن تركها جنود قوات نظام كييف، عقب فرارهم من مواقعهم في محور زابوروجيه.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن الوزارة نشرت فيديو لهذه الدبابات والمدرعات، مشيرة إلى “أن مجموعة فوستوك العسكرية الروسية استولت عليها، بعد معركة شرسة أجبرت القوات الأوكرانية على تركها والفرار من مواقعها”.

وكانت القوات الروسية هاجمت بالصواريخ والطائرات المسيّرة أمس احتياطيات مجموعة القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.

وكان رئيس حركة “نحن مع روسيا” فلاديمير روغوف أعلن أن القوات الروسية تخوض معارك ضارية، لصدّ هجمات قوات نظام كييف في جبهة فريمفسكي الواقعة بمقاطعة زابوروجيه.

ونقل موقع RT عن روغوف قوله: إن “الجبهة تخضع حالياً لسيطرة القوات المسلحة الروسية، وانضمّ الطيران إلى الأعمال العسكرية، حيث تشارك المروحيات في استهداف القوات الأوكرانية”، مضيفاً: إن المعارك في منطقة بلدة أوروزينوي شديدة الضراوة.

وتمكنت القوات الروسية من دحر التشكيلات الأوكرانية في شمال ماكاروفكا، نتيجة للهجوم المضاد الفعّال والسريع من الفرقة 127، بينما تكبّدت هذه التشكيلات خسائر فادحة في بلدتي ليفادنوي ونوفوداروك.

من جهة ثانية، تحدّثت وسائل إعلام فنلندية عن مقتل أول مرتزق من فنلندا خلال مشاركته في الأعمال القتالية إلى جانب قوات نظام كييف بأوكرانيا.

وحسبما ذكرته هيئة الإذاعة العامة الفنلندية اليوم فإن المرتزق كان يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية، وقتل خلال عطلة نهاية الأسبوع، لافتة إلى أن وزارة الخارجية على علم بمقتل أحد مواطنيها في أوكرانيا.

وسبق أن كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أن أكثر من 8000 مرتزق من أكثر من 60 دولة قدموا إلى أوكرانيا، وأن أكبر مجموعات قادمة من بولندا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا وبريطانيا.

وحذرت روسيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة من أن المرتزقة الأجانب لن يتم التعامل معهم كأسرى حرب، وستتم محاكمتهم كمجرمين في حال تم القبض عليهم.