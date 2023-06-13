القوات الروسية تصد هجوماً أوكرانياً على محور جنوب دونيتسك

صدت وحدات قوات تجمع الشرق التابعة للقوات المسلحة الروسية هجوماً للقوات المسلحة الأوكرانية من فصيل غرب قرية ليفادنو، ودمرت قوة بشرية وثلاث دبابات وثلاث عربات مصفحة على محور جنوب دونيتسك.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات الشرق أوليغ تشيخوف قوله اليوم: “على محور جنوب دونيتسك، صدت الوحدات المتقدمة من تجمع فوستوك هجوماً من فصيلة معادية غرب ليفادنو، ودمرت نيران المدفعية الروسية، القوة البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فريميفكا ودبابة معادية في منطقة جمعية “أوكتيابر” الزراعية، وكذلك دبابة واحدة وثلاث عربات مصفحة شمال ستوروجيفوي”.

من جانبها دمرت أطقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة “سولنتسيبيك” دبابة معادية، وقوة بشرية غرب مدينة “فيليكايا نوفوسيلكا”، وأسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية من دون طيار من طراز “فوريا”.